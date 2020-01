Emre Can dalla Juve al Dortmund: ora è anche ufficiale. I dettagli e le cifre

Emre Can lascia la Juve e riparte dal Dortmund, ora c’è anche il comunicato del club tedesco. Evidentemente le tracce sul Borussia – come vi raccontiamo da tempo, quando nessuno parlava di Emre Can in uscita dai bianconeri – non erano soltanto chiacchiere. Il Borussia è uscito allo scoperto da settimane, negli ultimissimi giorni – come anticipato – ha accelerato e ha trovato tutti gli accordi. Di seguito il comunicato con i dettagli dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi”.

https://twitter.com/BVB/status/1223306042123202560

Foto: Twitter ufficiale Dortmund