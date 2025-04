Emre Can: “Barcellona superiore, noi abbiamo sbagliato tanto. Al ritorno proveremo a fare bella figura”

Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali della Bundesliga, dopo la sfida contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Il Barcellona era ed è la squadra migliore. Credo che non abbiamo giocato bene, siamo stati troppo deboli nei contrasti e non abbastanza coesi in difesa. A questo si aggiungono semplici errori che vengono puniti severamente a questo livello. Ecco perché siamo stati sconfitti. Credo che abbiamo avuto occasioni per giocare a calcio, poi siamo diventati pericolosi. Ma non ci siamo riusciti abbastanza. Stiamo cercando di fare bella figura e vincere la partita. Lo dobbiamo ai nostri tifosi. Daremo il massimo per vincere”.

Foto: X Dortmund