Emre Can: “Alla Juve siamo una famiglia. Champions? Non ci manca nulla. Su Allegri e CR7…”

Intervistato da Tuttosport, il centrocampista della Juventus Emre Can ha parlato anche della lotta per la Champions League: “La Juve è una famiglia, è un club famiglia davvero. E in questo ho trovato molte similitudini con il Liverpool, dove lo spirito dello spogliatoio è simile. Mi piace molto la Juve, perché non è un insieme di campioni, ma si sente in modo chiaro il senso di squadra. Alla Juve le individualità contano molto meno del gruppo, in nazionale parlo spesso con i compagni delle situazioni che si vivono in altri grandi club e mi raccontano cose molto diverse: giocatori che arrivano all’allenamento, si cambiano e ciao. Cristiano Ronaldo? Il più grande del mondo, ma nello spogliatoio lui è uguale agli altri e si comporta in modo naturale. Me lo chiedono tutti e non solo nelle interviste. Anche a casa, i miei famigliari e gli amici mi chiedono sempre di Cristiano, è un calciatore pazzesco. Te ne accorgi quando gioca, per quello che prova sul campo, per i gol che segna, per il modo in cui pensa le azioni: credo che nessuno potrà raggiungerlo. E poi c’è il suo atteggiamento fuori dal campo: bravo ragazzo, per nulla presuntuoso, ma anzi estremamente umile. Cristiano alza il livello – ha proseguito Emre Can -. Champions? Attualmente c’è grande consapevolezza. Tutti sappiamo di avere di fronte partite determinanti per vincere il campionato e la fase a eliminazione diretta della Champions. Vogliamo vincerle tutte, anche se ovviamente sarà difficile. Cerchiamo di vincere quelle che contano, partita dopo partita. Se c’è fiducia? Certo, siamo anche molto concentrati. Preoccupazione? Queste sono le partite che qualsiasi calciatore vuole giocare, siamo esaltati semmai. Non ci manca nulla, ma la Champions è una competizione complessa e difficile da programmare. Pensiamo all’Atletico, intanto, una delle avversarie più dure che potessero capitarci, credo la peggiore dell’urna due. Ti rendono la vita difficile, ora proviamo a vincere a Madrid e poi vediamo, c’è ottimismo. Le favorite? Barcellona e Real Madrid sono fortissime e stanno arrivando al top proprio ora, al momento giusto. Il Liverpool è la finalista dello scorso anno e occhio al Bayern. Poi c’è il City, il Psg e noi. È la Champions più interessante degli ultimi anni. Allegri? Emotivo come Klopp nelle reazioni in campo, parecchio diverso da Klopp in altri aspetti. Mi piace il suo modo di ragionare partita per partita, lavora sulla tattica e cura i dettagli. È un bravissimo allenatore, il migliore che la Juventus possa avere come testimoniano i risultati”, ha chiuso Emre Can.

Foto: Twitter ufficiale Juventus