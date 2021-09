Empoli, vittoria per 8-2 nell’amichevole contro il Real Forte Querceta

Sgambata per l’Empoli che quest’oggi ha disputato una gara amichevole contro il Real Forte Querceta. Buona la prova di Andrea Pinamonti che ha firmato una doppietta così come Patrick Cutrone. Hanno trovato il gol anche: La Mantia, su rigore, Ekong, Parisi e Ignacchiti. La gara è terminata 8-2 a favore della squadra di Andreazzoli che settimana prossima scenderà in campo per la terza di campionato contro il Venezia.

Foto: Twitter Empoli