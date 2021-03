“Empoli FC comunica che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella serata di sabato. Il componente del gruppo squadra è stato isolato e posto in quarantena secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore”.

Foto: Sito Empoli