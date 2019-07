Empoli, ufficiale l’arrivo di Bandinelli a titolo definitivo dal Sassuolo

Filippo Bandinelli è un nuovo giocatore dell’Empoli. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club toscano: “L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Sassuolo Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Filippo Bandinelli. Filippo Bandinelli è un centrocampista italiano nato a Firenze il 29 marzo 1995. Cresciuto nelle giovanili della formazione viola, nell’estate del 2015 passa in prestito al Latina, in Serie B, dove resta per due stagioni. Nell’estate del 2017 viene acquistato dal Sassuolo, che lo gira in prestito al Perugia; nell’ultima stagione, ha invece militato nel Benevento, guidato da mister Bucchi“.

