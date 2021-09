Empoli-Sampdoria, 0 a 1 all’intervallo: in gol l’ex Caputo

E’ terminato il primo tempo di Empoli-Sampdoria, match delle 12.30 di questa quarta giornata di Serie A. Dopo la prima frazione di gioco gli ospiti sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete dell’ex Ciccio Caputo: l’attaccante blucerchiato, al 31′, ha messo a segno la sua prima rete con i doriani, un gol che fino a questo momento sta decidendo la partita. Ottima azione di Candreva che pesca Caputo che, in posizione regolare, con un tiro preciso batte Vicario. La squadra di Andreazzoli avrà altri quarantacinque minuti per ribaltare la partita.

Foto: Instagram Caputo