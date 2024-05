Alle 20:45 scenderanno in campo Empoli e Roma per l’ultima giornata di Serie A. Di seguito le scelte iniziali.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro. All. Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski. All. De Rossi

Foto; Instagram Empoli