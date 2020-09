Empoli, Ricci positivo al Covid-19. Il comunicato del club

Altro caso positivo in Serie B. L’Empoli, attraverso una nota, ha comunicato che Samuele Ricci è risultato positivo al test del coronavirus. Questa la nota del club toscano: “Empoli FC comunica che il calciatore Samuele Ricci è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato nel ritiro della Nazionale Under 21. Nel rispetto delle attuali disposizioni, l’atleta, asintomatico, è stato messo fin da subito in isolamento preso la propria abitazione senza riaggregarsi al gruppo squadra e seguirà le indicazioni dell’ASL competente, tempestivamente avvertita. Al contempo Empoli FC comunica che sia i precedenti che i successivi tamponi effettuati sull’intero gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo.” In ottica mercato, su Ricci c’è la Fiorentina di Iachini in pole dallo scorso 10 agosto come vi avevamo raccontato.

Foto: sito Empoli