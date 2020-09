Empoli, Ricci negativo al Covid-19

Samuele Ricci era risultato positivo al test del coronavirus nel raduno dell’Italia Under 21. Oggi l’Empoli, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che: “il calciatore Samuele Ricci è risultato negativo al Covid-19 a due tamponi consecutivi effettuati nell’ultima settimana. L’atleta, dopo esser risultato positivo al tampone effettuato nel ritiro della Nazionale Under 21, è rimasto in isolamento fiduciario, seguendo le indicazioni dell’ASL competente. Dopo aver effettuato, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, tutti gli accertamenti necessari, il calciatore può nuovamente unirsi alla squadra.”

