Empoli, presentato Dionisi: “Qui credono in me, valorizzerò i ragazzi”

Oggi è stato presentato il nuovo allenatore dell’Empoli, Alessio Dionisi. Vi avevamo anticipato l’interesse della società toscana nei confronti di Dionisi, queste le parole del neo tecnico in conferenza stampa: “Ho avuto la percezione che il presidente e il direttore credano fortemente in me. Avere la possibilità di allenare questa squadra è una cosa di cui vado molto orgoglioso. Il nostro minimo obiettivo è valorizzare i ragazzi”.

Foto: sito ufficiale Empoli