Empoli, oggi può arrivare la promozione in Serie A. Ma ad una condizione

Torna la serie B dopo lo stop per il Covid e per far recuperare le gare rinviate e oggi potrebbero arrivare i primi verdetti. Il primo riguarda l’Empoli, che già nella giornata di oggi potrebbe festeggiare il ritorno in serie A. Per farlo i toscani devono vincere ad Ascoli e sperare che la Salernitana perda in casa nello scontro diretto con il Monza.

Questa è l’unica condizione per festeggiare nella giornata di oggi.

Il primo verdetto può arrivare anche in zona retrocessione con la Virtus Entella che oggi potrebbe salutare la Serie B in caso di non vittoria con il Vicenza.