Empoli-Milan, si ferma di nuovo Viti: al suo posto Goglichidze

Brutte notizie per l‘Empoli e per Mattia Viti, che rientrava proprio oggi da un infortunio ma si è visto costretto al cambio per un problema al ginocchio. Quest’ultimo non sembra per nulla di poco conto. Dopo una chiusura su Alex Jimenez, il giocatore ha avvertito un forte fastidio al ginocchio in seguito a una torsione, e ha successivamente lasciato il campo estremamente dolorante. Si attende ora il comunicato del club. Al suo posto D’Aversa sceglie Goglichidze (28′).

Foto: Instagram Viti