Ufficiale: l’Empoli mette a segno un colpo in ottica futura, preso Lettieri dal Gozzano

L’Empoli mette a segno un colpo in ottica futura. Come comunicato dal Gozzano sul proprio profilo Facebook, Vincenzo Lettieri, classe 2006, volerà in un club di Serie A, destinazione Empoli.

Foto: Logo Empoli