Empoli, lesione al bicipite femorale per Ignacchiti

02/10/2025 | 17:00:15

A seguito dei problemi fisici accusati dal centrocampista Lorenzo Ignacchiti, l’Empoli ha sottoposto il calciatore a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Lorenzo Ignacchiti hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio-basso grado a carico del muscolo bicipite femorale sinistro.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro”.

Foto: sito ufficiale Empoli