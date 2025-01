Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali

Insieme ad Udinese-Atalanta, scenderanno in campo anche i giocatori di Empoli e Lecce in una importante sfida in vista della zona retrocessione. Queste le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Cacace, Grassi, Pezzella; Maleh, Esposito; Colombo. Allenatore: D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Pierotti; Morente, Krstovic, Helgason. Allenatore: Giampaolo.

Foto: X Empoli