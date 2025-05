Empoli-Lazio, Dia piega i toscani e infiamma la corsa Champions. Due espulsi al Castellani

04/05/2025 | 14:28:35

Empoli-Lazio regala emozioni e soprattutto i tre punti ai ragazzi di Baroni, che scaldano la corsa Champions League, imponendosi 0-1 in Toscana. Al momento, i biancocelesti raggiungono quota 63 punti e si issano in classifica davanti a Juventus e Bologna, in attesa del big match di stasera. Empoli sempre più penultimo con 25 punti, a -2 dal Lecce. Neanche il tempo di abituarsi al campo che i biancocelesti sono subito passati in vantaggio, dopo appena 54 secondi. Palla messa dentro dalla destra di Hysaj per Boulaye Dia che ha controllato il pallone di petto e ha battuto Vasquez con il piatto destro portando avanti i suoi dopo meno di un minuto. Gara che si è subito complicata per i padroni di casa di D’Aversa, chiamati alla forte necessità di mettere in cascina punti in una corsa salvezza divenuta ormai infuocata. Al 38′ arriva un’altra tegola per i padroni di casa, con Lorenzo Colombo che viene espulso dal direttore di gara per doppia ammonizione e la situazione complica ulteriormente i piani di D’Aversa. Espulsione che ha scatenato qualche polemica, ma che di fatto è avvenuta e ha complicato la sfida per gli empolesi. A inizio ripresa viene fuori il cuore dei toscani, con il pareggio di Viti al 50′ sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il VAR però spezza la gioia e annulla la rete per fuorigioco. Al 76′ un nuovo colpo di scena scuote il Castellani: Hysaj viene espulso per doppia ammonizione e si chiude la partita in parità numerica. Non basta l’orgoglio dell’Empoli e un buon secondo tempo, Dia lancia la Lazio.

FOTO: X Lega Serie A