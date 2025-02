Empoli in semifinale di Coppa Italia: ai rigori battuta la Juve (sbagliano Vlahovic e Yildiz)

E’ l’Empoli l’ultima semifinalista della Coppa Italia. I toscani battono ai rigori la Juventus (1-1) dopo i 90 minuti. Toscani perfetti dagli 11 metri, per la Juve sbagliano il 9 e il 10, Vlahovic e Yildiz.

Dopo 2 minuti, subito chance Juve. Nico Gonzalez si presenta da solo davanti alla porta ma tira in curva. Risponde l’Empoli con una conclusione da fuori di Colombo, palla alta.

La Juve ci prova ancora, al 23′ colpo di testa di Vlahovic, palla alta. Al 24′ passa in vantaggio l’Empoli. Conclusione di Maleh di destro, da fuori. Palla nell’angolino. Empoli in vantaggio. Juve frenetica, non c’è quella reazione a provare a rimontare subito la gara. Tanti passaggi sbagliati ed errori dei bianconeri. Al 41′, contropiede clamoroso dell’Empoli con Konaté che ha la palla del 2-0 clamoroso, palla debole, para Perin. Juve inesistente. Konaté ancora, da solo davanti a Perin, colpisce un palo clamoroso. Juve fischiatissima all’intervallo. Empoli avanti con merito 1-0 e anzi, il vantaggio minimo sta anche stretto ai toscani.

L’Empoli riparte come aveva chiuso il primo tempo. Maleh ha subito la chance del 2-0, conclusione da fuori di sinistro, salva Perin. La Juve reagisce, ci prova Vlahovic su punizione, para Vasquez. Un minuto dopo, Kolo Muani recupera un gran pallone, palla in mezzo a cercare Vlahovic, ma i due non si trovano.

L’Empoli nelle ripartenze fa male. Sambia recupera palla su un errore di Cambiaso, conclusione a colpo sicuro, para Perin che salva il clamoroso 2-0.

Motta cambia tutto, fuori Koopmeiners, Nico Gonzalez e Kelly, dentro Yildiz, Locatelli e Conceicao. Al 66′ pareggia la Juventus con un gol clamoroso di Khéphren Thuram. Il francese con una serpentina salta il suo difensore, calcia sul primo palo e batte Vasquez per il pari bianconero.

La gara si apre, la Juve cerca di vincerla. Ma si apre e concede le ripartenze ai toscani. Esposito ha una chance clamorosa al 77′, para Perin. La Juve risponde con Kolo Muani, para Vasquez. All’81’, esordio di Alberto Costa con la maglia della Juventus. Esce Cambiaso. L’Empoli ha un’altra grande chance all’85’ con Kouame che da buona posizione calcia fuori. Ma anche la Juve fallisce in gol incredibile, un minuto dopo. Vlahovic da solo in area, calcia fuori. Si arriva nel recupero. La Juve ci prova fino alla fine, ci prova Yildiz, palla in curva. Finisce 1-1 a Torino, si va ai calci di rigore.

Il primo rigore è di Vlahovic, sinistro in curva. Henderson non sbaglia. Vantaggio Empoli. Kolo Muani non sbaglia per la Juve. Va Kouame per l’Empoli, spiazza Perin. Locatelli per la Juve, segna col brivido. Cacace per i toscani. Tocca Perin, ma segna, Empoli ancora avanti. Tocca a Yildiz, sbaglia pure il 10. Marianucci segna. Empoli in semifinale di Coppa Italia. Eliminata anche la Juve ai calci di rigore. Saranno i toscani a sfidare il Bologna in semifinale.

Foto: sito Juve