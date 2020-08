Empoli, i convocati di Marino per il Chievo Verona: out Gazzola

E’ tempo di playoff di Serie B. Domani è prevista al Bentegodi la sfida tra Chievo Verona ed Empoli. Questi convocati di Marino per la trasferta contro i clivensi.

Portieri: Branduani, Brignoli, Perucchini

Difensori: Antonelli, Balkovec, Fiamozzi, Nikolaou, Pinna, Romagnoli, Sierralta, Viti

Centrocampisti:Bandinelli, Fantacci, Frattesi, Henderson, Ricci, Zurkowski

Attaccanti: Bajrami, Ciciretti, La Mantia, Mancuso, Moreo, Tutino

Sono 2⃣3⃣ gli azzurri convocati da mister Marino per la sfida contro il Chievo Verona, valida per i quarti di finale dei Playoff, in programma domani alle 21.00 al Bentegodi pic.twitter.com/DZGDJqPYJ1

