Empoli, è ufficiale: risoluzione con Marino. Ora la Spal

Pasquale Marino ha risolto il contratto che l’avrebbe legato ancora all’Empoli (dove è in arrivo Dionisi dal Venezia per la panchina). Come anticipato il 4 agosto, la Spal aspettava questa risoluzione per annunciare l’arrivo di Marino al posto di Di Biagio. Questo il comunicato della società toscana: “L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”.

Fonte: sito ufficiale Empoli