Empoli, Cozzi: “Abbiamo giocato alla pari con una delle squadre più forti d’Italia”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Paolo Cozzi, vice allenatore dell’Empoli, ha commentato la sconfitta in Coppa Italia al “Maradona” contro il Napoli per 3-2.

Queste le parole del tecnico: “L’obiettivo di questa partita era quella di confrontarci con quelli bravi e far fare ai nostri giovani un’esperienza bella contro una delle migliori squadre della Serie A. Non ci siamo snaturati, ci siamo riconosciuti, quindi il nostro obiettivo è stato raggiunto. Abbiamo giocato per ampi tratti alla pari del Napoli, facendoli soffrire fino alla fine. Il risultato è negativo, ma la prestazione è positiva. Il nostro segreto? Il fatto che negli anni si è consolidata una società organizzata, che punta sul settore giovanile e ha le strutture adeguate. Il club ha investito ed è cresciuto con questa mentalità. L’obiettivo è stupire. Volevamo fare un campionato di vertice ringiovanendo la rosa e siamo la rosa più giovane della categoria. Per ora quindi l’obiettivo è centrato, ma ora viene il difficile. Quando sei la prima della classe in Serie B tutti ti affrontano in modo diverso. Dovremo essere all’altezza della posizione che abbiamo, confermandoci di settimana in settimana”.

Su Bajrami, autore della doppietta: “E’ un giocatore di talento. Riesce ad essere situazionale in tutte le sue giocate, riesce a capire come si svolge il gioco intorno a lui. Ha un gran controllo, anche in velocità, e un buon tiro. E’ uno di quei tipi di calciatori che nella nostra squadra possono fare la differenza”.

Foto: Logo Empoli