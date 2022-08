L’Empoli ha piazzato ieri sera un doppio scatto molto importante. In base a quanto raccontato da Michele Criscitiello alle 21, i toscani hanno praticamente chiuso una doppia operazione con l’Atalanta per l’esterno offensivo Nicolò Cambiaghi (già corteggiato nelle scorse settimane) e per l’attaccante Sam Lammers.

Foto: Twitter Atalanta