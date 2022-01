Empoli avanti 2-1 all’intervallo sulla Lazio. Spezia-Hellas Verona 0-0

In questa giornata turbolenta di Serie A per via dei numerosi casi Covid e del contrasto tra ASL e Lega, alle 14:30 sono cominciate due partite. Dopo i primi 45′ all’Olimpico l’Empoli è in vantaggio 2-1 contro la Lazio: la gara per i biancocelesti inizia subito in salita: Bajrami dal dischetto e Zurkowski due minuti più tardi portano i toscani sul doppio vantaggio dopo appena otto minuti dal fischio d’inizio. Al 14′ Immobile accorcia le distanze per la squadra di Sarri. All’intervallo è 0-0 invece tra Spezia ed Hellas Verona.

FOTO: Twitter Empoli