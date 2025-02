Empoli-Atalanta: i convocati di Gasperini

Domenica, alle ore 18:00, Empoli e Atalanta scenderanno in campo nel match valdio per il 26° turno di Serie A. Una gara molto importante per la Dea che dovrà rialzarsi dopo gli ultimi tre risultati rivedibili, tra coppa e campionato. I nerazzurri, infatti, vengono dalle due sconfitte in Champions League contro il Club Brugge e dal pareggio per 0-0 con il Cagliari. Qui di seguito i convocati di Gasperini.

PORTIERI: Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi;

DIFENSORI: Djimsiti, Kolasinac, Posch, Toloi;

CENTROCAMPISTI: Bellanova, Brescianini, Cuadrado, de Roon, Del Lungo, Ederson, Palestra, Pasalic, Ruggeri, Sulemana, Samardzic, Zappacosta;

ATTACCANTI: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Vavassori, Vlahovic.

FOTO: Twitter Atalanta