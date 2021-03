Empoli, altri positivi al Covid nel gruppo squadra

Dopo la positività riscontrata ieri, l’Empoli comunica con una nota, nuovi casi di positività al Covid nel gruppo squadra.

Questo il comunicato del club toscano: “Empoli comunica che nell’ambito dei controlli previsti in seguito alla positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi, altri componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. I casi sono stati isolati e posti in quarantena secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore Empoli FC comunica che d’intesa con le Autorità sanitarie è stata precauzionalmente annullata la seduta di allenamento prevista per questo pomeriggio”.

