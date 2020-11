Empereur al Palmeiras: c’è l’accordo. Arrivato il via libera di Juric. Le cifre e tutti i retroscena

Alan Empereur lascia l‘Hellas Verona. Negli ultimi minuti è stato raggiunto l’accordo con il Palmeiras per il trasferimento del difensore 26enne. Il Verona ha ufficializzato la cessione con un comunicato. Il giocatore, qualche settimana fa, aveva rinnovato il contratto in scadenza fino al 2022 con il club.

La trattativa stava andando avanti da diversi giorni: mancava solo il via libera di Ivan Juric che è arrivato qualche ora fa.

Empereur partirà domattina per il Brasile. Si trasferirà in prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni, che diventerà obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze.

Decisiva la volontà di Empereur per una nuova esperienza professionale in un club così prestigioso. Il Palmeiras lo aspetta.

Il difensore aveva comunque voluto rinnovare il contratto per non entrare in scadenza la prossima stagione, per rispetto del Verona.

