TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Emiliano Martinez: “Siamo un gruppo speciale, in tanti veniamo da contesti umili. E’ la nostra forza”

18/07/2026 | 17:33:24

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez ha risposto ad alcune domande al Fanatics Fest in vista della finale del Mondiale.
Le sue parole: “Il mio messaggio ai compagni è godersi questi giorni, perché ce li ricorderemo per tutta la vita. La mano mi fa male tutti i giorni, tutti gli specialisti mi avevano detto che senza operarmi non potevo giocare ma alla fine ho giocato lo stesso e va bene così. Da piccolo mi ricordo di aver pianto per l’Argentina, ho pianto per la finale del 2014 e per il 2006, avevo sempre sognato di essere il portiere dell’Argentina per tutta la vita. Siamo un gruppo speciale perché i nostri contesti familiari sono simili, veniamo da contesti umili, genitori lavoratori, abbiamo gli stessi valori”.
Foto: X FIFA