Emiliano Martinez: “Siamo un gruppo speciale, in tanti veniamo da contesti umili. E’ la nostra forza”

18/07/2026 | 17:33:24

Il portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez ha risposto ad alcune domande al Fanatics Fest in vista della finale del Mondiale.

Le sue parole: “Il mio messaggio ai compagni è godersi questi giorni, perché ce li ricorderemo per tutta la vita. La mano mi fa male tutti i giorni, tutti gli specialisti mi avevano detto che senza operarmi non potevo giocare ma alla fine ho giocato lo stesso e va bene così. Da piccolo mi ricordo di aver pianto per l’Argentina, ho pianto per la finale del 2014 e per il 2006, avevo sempre sognato di essere il portiere dell’Argentina per tutta la vita. Siamo un gruppo speciale perché i nostri contesti familiari sono simili, veniamo da contesti umili, genitori lavoratori, abbiamo gli stessi valori”.

Foto: X FIFA