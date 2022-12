Emiliano Martinez: “Era destino soffrire. Non ho parole, sognavo di vincere il Mondiale”

Dopo una partita da cardiopalma, l’Argentina è Campione del Mondo per la terza volta. Al termine del match, Emiliano Martinez, il portiere dell’Argentina ha dichiarato: “Partita di sofferenza che non siamo riusciti a controllare. Una cosa che ci siamo detti è che era destino soffrire. Abbiamo vinto ai rigori, sappiamo che qualcuno non l’avrebbero messo. Quello che ho sognato era vincere un Mondiale. Non ho parole. Rigori? E’ un momento in cui dico chiaramente ai miei compagni di stare sereni. E’ andata bene, questo è tutto”.

Foto: Instagram Martinez