Emi Martinez, spedito a parlare in conferenza stampa prima della finale contro la Francia, come accadde prima della finale di Coppa America contro il Brasile, ha dichiarato di voler dare tutto solamente per Messi: “Voglio assolutamente giocare la miglior partita della mia carriera in modo tale da poter permettere a Messi di realizzare il suo sogno: vincere il Mondiale”.

Foto: Twitter Martinez