Le palpitazioni aumentano e la tensione si impenna. Mancano poche ore a Francia-Argentina e Emi Martinez ha scaldato gli animi parlando in conferenza stampa: “Prima davano il Brasile come favorito in Coppa America, ora danno la Francia come vincente al Mondiale. Alla fine dei conti, però, il giocatore più forte di tutti, lo abbiamo noi”, ovviamente riferendosi a Lionel Messi.

Foto: Instagram Martinez