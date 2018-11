Emery: “Wenger? Dopo 22 anni ho dovuto aprire le finestre. Ora l’Arsenal…”

Unai Emery, manager dell’Arsenal, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca, soffermandosi anche sull’eredità lasciatagli da Wenger: “L’Arsenal cercava un nuovo allenatore in seguito all’addio di Wenger, ma non ero l’unico nome in lista. Gazidis voleva avere un colloquio con tutti i candidati al ruolo di allenatore, fino a quando Arturo Canales, oggi diventato il mio procuratore, non ha convinto tutti a scegliere me. Credo che l’Arsenal avesse bisogno di un po’ di aria fresca, non solo nel mio ruolo ma anche riguardo a dirigenti e addetti ai lavori. Serviva qualcosa di nuovo, capace di portare nuovi stimoli in questo ambiente. Dopo 22 anni di Wenger ho dovuto aprire le finestre. Se ho incontrato Arsene? Sì, una volta. Mi ha dato tanti consigli e informazioni, ma ciò non importa. Qui serviva ripartire da zero, ora l’Arsenal è solo all’inizio, come ripeto sempre ai miei giocatori”.

Foto: Daily Mirror