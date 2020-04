Emery: “Vorrei tornare ad allenare in Spagna. Neymar? Può essere il migliore al mondo”

Intervistato da “Confinados”, programma di Eurosport, il tecnico Unai Emery ha parlato del suo futuro: “Sono aperto a tornare ad allenare. In Spagna, in Inghilterra, in Italia, in Francia, è indifferente. Ma se mi chiedi dove preferirei, ti dico La Liga. Dopo quattro anni, vorrei tornare in Spagna. Il primo obiettivo è tornare all’inizio della prossima stagione, ma se non trovo nulla che si adatti alle mie ambizioni, posso aspettare. Neymar? Ha un grande cuore. Devi capire le persone, entrare in empatia con loro prima di giudicarle. Il suo tipo di vita oscura alcuni lati di lui e ci sono molte cose che ci sfuggono. Ma ha buon cuore, lo vedi quando ci parli. Neymar ha le capacità per essere il migliore al mondo, è stato un onore per me lavorare con lui.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Arsenal FC