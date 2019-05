Emery: “Vincere l’Europa League per accedere in Champions. Voglio fare qualcosa di importante per l’Arsenal”

Alla vigilia della finale di Europa League tra Arsenal e Chelsea, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Gunners Unai Emery: “Vincere ci permetterebbe di aggiungere un trofeo alla nostra bacheca e di raggiungere la qualificazione in Champions League. Vincere questo titolo sarebbe molto importante, ma soprattutto bisogna vivere un momento del genere. Ai miei giocatori posso solo dire di godersi questo momento e di viverlo al meglio, allo stesso modo lo devono fare i nostri tifosi. Voglio fare qualcosa di importante con questo club: essere in finale in questo torneo è importante, abbiamo disputato una buona Europa League”. Una parola anche su Petr Cech: “Non vorrei parlare dei singoli, ma va fatta un’eccezione: Petr è un grande uomo e un grande calciatore, giocherà l’ultima partita della sua carriera e voglio fare qualcosa di importante per lui, a prescindere dal fatto che giochi o meno”.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal