Emery: “Alla pari con la squadra più forte del mondo, orgoglioso di rappresentare il Villarreal”

Unai Emery, allenatore del Villarreal, è intervenuto in conferenza per commentare la sconfitta ai rigori in Supercoppa europea contro il Chelsea. Ecco le sue parole:

“Provo grande orgoglio nel rappresentare questo club e questo progetto. Contro la squadra migliore squadra del mondo abbiamo gareggiato ad armi pari e ci siamo rimessi in gioco dopo lo svantaggio. Nei supplementari la squadra ha sentito la fatica accumulata. La partita di oggi era un premio e sapevamo di non essere i favoriti, abbiamo fatto tante cose buone per vincere. È un privilegio giocare una finale di Supercoppa. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo vissuto e anche se non abbiamo vinto, abbiamo aperto un strada per il futuro”.

Foto: Instagram Emery