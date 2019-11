Emery: “I tifosi sono arrabbiati? Io resto positivo e penso a lavorare”

Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Eintracht Francoforte microfoni di BT Sport: “Meritavamo di vincere per la prima frazione di gara, poi abbiamo perso il controllo per quindici minuti e hanno fatto due gol. I tifosi erano delusi, dispiaciuti, arrabbiati. Io però sono positivo ma anche realista. Abbiamo perso un’opportunità ma siamo sempre primi nel girone. Avremo un’altra chance a Liegi. Preoccupato per il mio futuro? Penso alla prossima. Dobbiamo giocare come nel primo tempo, quella è la strada”.

Foto: Arsenal sito ufficiale