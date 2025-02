Emery su Rashford: “Per me è una sfida enorme”

Domenica, alle ore 18:35, andrà in scena il match tra Aston Villa e Tottenham. In vista del match, valido per il 4° turno di FA Cup, a prendere parola è stato il tecnico dei padroni di casa Unai Emery. Tra i tanti temi affrontati dall’allenatore a spiccare è stato quello relativo all’arrivo di Rashford. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono molto felice di lui. La conversazione che abbiamo avuto è stata normale, abbiamo parlato di calcio e di ciò che mi aspetto da lui. Penso che il suo potenziale sia ancora grande. Non voglio saper il motivo per il quale stia lasciando Manchester, ma voglio aiutarlo a recuperare le sue prestazioni. Mia sfida con lui è enorme, ma anche per lui con la nostra è una sfida eccitante”.

FOTO: Instagram Emery