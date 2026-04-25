Emery rischia la Champions: “Siamo stanchi, ci servirebbero gambe fresche”

25/04/2026 | 16:35:07

Unai Emery ha parlato amareggiato a TNT Sports dopo il mancato allungo dell’Aston Villa, sconfitto dal Fulham, sul Liverpool in chiave Champions: “I giocatori hanno fatto tutto quello che avevamo pianificato, ma dovevamo essere più cinici – ha proseguito -. La partita è stata piuttosto equilibrata, a tratti a favore nostro, a tratti per loro. Abbiamo creato alcune occasioni da gol, è stata molto dura. Loro hanno ottimi giocatori e un bravo allenatore. Avevamo bisogno di gambe fresche, i ragazzi sono stanchi. I giocatori hanno cercato di mantenere lo stesso piano di gioco che avevamo all’inizio”. I Reds possono raggiungere l’Aston Villa a quota 58 se battono il Palace.

foto x aston villa