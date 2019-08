Emery: “Penso che per Mustafi e Elneny sia meglio lasciare il club”

Il tecnico dell’Arsenal Unai Emery, ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione al match contro il Liverpool. Queste le sue parole:“Elneny e Mustafi conoscono il loro status nel gruppo. L’anno scorso ho parlato con loro quando erano scontenti di non giocare e lo stesso ho fatto durante questa pre-stagione. Quindi penso che sia meglio per loro andarsene e andare in un’altra squadra dove possono essere attori a pieno titolo e divertirsi. Sono due giocatori molto bravi, ma per un motivo o per l’altro, non avranno molte opportunità di mostrare le loro abilità qui e di essere felici di giocare”.

Foto: Twitter Arsenal