Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in merito alla delicata situazione di Ozil e Kolasinac, posti sotto scorta dopo essere finiti al centro di una guerra tra gang. Queste le dichiarazioni del tecnico spagnolo: “Il club sta gestendo questa situazione. Vogliamo essere disponibili con loro. Non so se saranno disponibili per la prossima settimana”.

Foto: Arsenal Twitter