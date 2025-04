Emery: “Orgoglioso della squadra, siamo stati vicini alla rimonta”

Le parole di Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la vittoria contro il PSG ma che non è bastata per staccare il pass per le semifinali. “Sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto. Arrivare a questo livello è il miglior passo avanti per raggiungere il livello che voglio raggiungere con l’Aston Villa. Abbiamo giocato bene all’andata, ma non abbastanza. Oggi siamo stati ancora migliori e siamo vicini alla rimonta. Manca ancora l’ultimo passo avanti, e questo è l’unico aspetto su cui voglio lavorare per il nostro percorso”.

Infine: "Il feeling con i nostri tifosi qui è stato fantastico. Il pubblico è stato fantastico; si sono divertiti e hanno trasmesso la stessa energia. Anche sul 2-0, abbiamo mantenuto lo stesso feeling. Ma c'è ancora qualcosa da migliorare."