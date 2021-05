Emery: “Non partivamo favoriti, ma abbiamo avuto più entusiasmo. Fiero del lavoro di tutti”

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato così ai microfoni dei giornalisti dopo il suo quarto successo in cinque finali di Europa League disputate: “Sono molto contento, abbiamo lavorato sodo per tutta la stagione. Il nostro è un progetto molto importante, siamo fieri del presidente, dei giocatori e di tutti coloro che lavorano con noi per questo club. Non partivamo favoriti, ma abbiamo giocato una gara molto buona, nel finale eravamo più pericolosi del Manchester United e ai rigori abbiamo avuto più entusiasmo. Abbiamo saputo cogliere questa grande opportunità”.

