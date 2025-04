Emery: “Momento storico per il club. Ritorno a Parigi? Belle sensazioni”

Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, ha parlato alla vigilia della gara dei quarti di Champions League contro il PSG.

Queste le sue parole: “Il nostro è club storico al mondo, e quando sono arrivato conoscevo la loro storia. Domani sarà molto speciale per tutti coloro che sostengono il Villa, sarà una grande sfida per me e i miei giocatori, ma abbiamo fiducia. Cercheremo di sfruttare tutte le nostre possibilità”.

Emery è tornato anche su quello che è stato il suo passato a Parigi: “Ho trascorso due anni qui a Parigi, mi sento bene nell’essere tornato. È la prima volta che ritorno. È molto speciale per me, sono molto orgoglioso di esserci tornato alla guida del Villa in Champions League. Cercherò di godermi questo quarto di finale”.

Foto: Instagram Emery