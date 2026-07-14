Emery: “Martinez? Tutto ciò che viene detto su di lui sono soltanto voci”

14/07/2026 | 18:09:36

Unai Emery ha parlato a 365Scores anche soffermandosi sul futuro del Dibu Martinez: “Emiliano è un giocatore estremamente importante per noi ed è un elemento fondamentale dell’Aston Villa. Tutto ciò che viene detto su una sua possibile partenza durante l’attuale sessione estiva di mercato è soltanto una voce. Contiamo molto su di lui nel progetto della squadra per la prossima stagione”.

foto x aston villa