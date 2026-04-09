Emery: “Malen voleva giocare da prima punta, ma abbiamo Watkins. L’accordo con la Roma era vantaggioso”

09/04/2026 | 23:40:35

Unai Emery ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna al Dall’Ara: “Il Bologna è stato migliore di noi nel primo tempo, siamo stati timidi e troppo bassi. Malen? Era un buon accordo per noi e per lui, che voleva giocare da prima punta, ma noi con Watkins ci stiamo trovando bene. Voleva giocare di più, ha avuto questa opportunità di andare alla Roma e sono contento per lui. Il calcio italiano negli ultimi ha visto l’Inter arrivare due volte in finale, l’Atalanta vincere la Champions, Roma e Fiorentina in finale”.

Foto: Instagram Aston Villa