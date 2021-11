Emery: “Lo United non è solo CR7. Quando si cambia allenatore c’è sempre una reazione”

Unai Emery, tecnico del Villarreal, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United ha parlato dei pericoli che nasconde un cambio in panchina negli avversari: “Ho affrontato Solskjaer tante volte. Bisogna apprezzarlo, è una grande persona. Non credo che ci saranno molti cambiamenti allo United e in Champions trovano motivazioni in più. Sono forti, dobbiamo essere preparati a giocare non solo contro Cristiano ma anche contro Rashford, Fernándes, De Gea, MacTominay. Quando c’è un cambio di allenatore c’è sempre una reazione perché l’attenzione si sposta sui giocatori. Sicuramente questo sarà un vantaggio per loro, saranno chiamati a difendere il Manchester. Spero di vedere un’ottima versione di questa squadra”.