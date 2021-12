Emery: “’L’Atalanta è una delle squadre più forti d’Europa, ha giocatori grandiosi. Ora vediamo cosa ci tocca”

Unai Emery ha parlato in conferenza stampa dopo aver battuto 3-2 l’Atalanta: “Avete potuto vedere quanto è difficile giocare contro l’Atalanta, in una fase a gironi. Perché ora l’Atalanta è nell’élite del calcio italiano, fanno un gioco bellissimo, sono in forma. Hanno schierato giocatori grandiosi, con questa squadra devi lavorare in maniera determinata. Ci sono state tanti azioni, sia per l’Atalanta che per il Villarreal. Lo 0-3 era un risultato già visto, sapevamo potessero ribaltare. Non potevamo concedere nulla, nessun minuto di gioco, anche se sopra di tre gol dovevamo stare attenti, sobri, sul pezzo. In Champions abbiamo trovato una buona regolarità, una credibilità, la fiducia che ci vuole. Arriviamo da un momento negativo, sentiamoci orgogliosi. È un’ottima occasione per festeggiare, ora vediamo cosa ci tocca. Noi sapevamo che era una delle squadre migliori d’Italia, ma anche d’Europa. Il progetto del club è molto deciso”.

FOTO: Twitter Arsenal