Emery: “In casa possiamo battere chiunque. Stiamo trasmettendo energia ai tifosi”

Vittoria importante per l’Aston Villa che vince la sfida Champions contro il Nottingham Fotest.

A fine gara, ai canali ufficiali del club, il tecnico Unai Emery ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono molto felice perché qui a Villa Park ci sentiamo molto forti.

Stiamo trasmettendo la nostra energia ai tifosi e la loro energia si sta trasmettendo a noi. Stiamo, più o meno, vincendo, rispondendo bene. I tifosi sono contenti di come stiamo rispondendo e di come stiamo ricevendo sfide come quella di oggi contro il Nottingham, che sta avendo una stagione fantastica.

Cerchiamo di continuare ad affrontare le sfide che abbiamo davanti: oggi, mercoledì prossimo, poi di nuovo in Premier League, la semifinale di FA Cup a Londra. Ora è il momento in cui dobbiamo cercare di stare insieme ai nostri sostenitori e cercare di spingere tutti, trasmettendo la nostra energia. Trasmettendo anche i nostri desideri e quanto siamo emozionati. Questa è la cosa più importante nel calcio: cercare di suscitare emozioni e condividere emozioni con i nostri tifosi”.

Foto: sito Aston Villa