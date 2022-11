Emery: “Il mio sogno è di vincere un trofeo con l’Aston Villa. Qui per il progetto”

Intervenuto in conferenza stampa, Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, ha parlato delle sue ambizioni: “Sono felice di essere qui. Ho deciso di venire perché c’è un grande progetto e la nostra ambizione è di stare insieme, passo dopo passo. Voglio migliorare qui, per aiutare con le mie esperienze. All’inizio penseremo partita per partita e iniziamo con il Manchester United. Il mio sogno è vincere un trofeo con l’Aston Villa. È la mia sfida personale all’inizio. Il mio secondo sogno sarà giocare in Europa, ma ora dobbiamo pensare solo alla prossima partita perché non siamo in una buona posizione in classifica. Ho imparato molto dalla mia precedente esperienza all’Arsenal. Nel complesso, come allenatore, ora ho 51 anni. Parlo in spagnolo e francese. Ho giocato contro molte squadre nel mondo, ma quelle inglesi per me sono la grande sfida contro cui giocare. La Premier League ora è forse il primo campionato al mondo”.

Foto: Instagram Emery