Emery: “Garnacho ha bisogno di tempo, lo vedo sempre meglio. Presto sarà al top”

11/09/2026 | 17:33:31

Unai Emery ha parlato di Garnacho in conferenza stampa: “Il suo atteggiamento è positivo. È molto importante, il suo atteggiamento. Ci sta dando l’impegno di cui abbiamo bisogno. Ora ha bisogno di tempo, duro lavoro ogni giorno. Ad ogni sessione di allenamento lo sta mostrando, poi si tratterà di mostrarlo nelle partite. Non ha giocato abbastanza, ma progressivamente lo vedo meglio. La cosa più importante è che è costante, coerente, esigente attraverso l’atteggiamento che ha, e poi credo che raggiungerà le sue migliori prestazioni progressivamente, sarà al top”.

foto x aston villa