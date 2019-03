Emery: “Fiducia e grinta per vincere il derby col Tottenham. Ozil titolare? Vedremo…”

Unai Emery, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Tottenham: “Dovremo giocare con fiducia, grinta e testa libera, vincere contro il Tottenham sarebbe una grande opportunità per provare a finire sopra di loro in classifica. Ozil titolare? Stiamo pianificando il prossimo periodo che sarà ricco di gare. Vedremo, se giocherà titolare sarà perché lo ritengo pronto e motivato”.

Foto: Standard